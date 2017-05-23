Создание единых региональных систем способствует развитию объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и дает возможность усилить ПВО на конкретном геополитическом направлении.

Об этом заявил глава координационного комитета по ПВО при Совете министров обороны СНГ, главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев, сообщает Topwar.ru.

Объединенная система ПВО остается первой и единственной реально существующей оборонительной системой СНГ.

«Создание единых региональных систем, с одной стороны, способствует дальнейшему развитию ОС ПВО СНГ, а с другой – предоставляет прекрасные возможности для усиления противовоздушной обороны на конкретном геополитическом направлении», - сказал Бондарев.

Он отметил, что для совершенствования сотрудничества и организационной структуры системы разработаны и подписаны соглашения о создании единых (объединенных) систем ПВО между Россией и Арменией, Беларусью и Казахстаном.

«В настоящее время ведется работа по практической реализации вышеуказанных соглашений. Аналогичные соглашения разработаны с Кыргызстаном и Таджикистаном, и в настоящее время они проходят процедуры внутриведомственного согласования», — добавил генерал. По его словам, проведению мероприятий военно-технического сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ уделяется пристальное внимание.

«К основным таким мероприятиям можно отнести поставку зенитного ракетного вооружения в Республику Казахстан; модернизацию и оснащение современной техникой системы связи Кыргызской Республики; поставку авиационной и зенитной ракетной техники в Республику Таджикистан; поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в Республику Армения и Республику Беларусь», - уточнил Бондарев.

А.А.