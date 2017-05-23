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Россия

Заразительный пример: Супруга бизнесмена Потанина требует от него 15 млрд - ФОТО 23.05.2017 11:04

Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина подала новый иск против него.

Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает журнал Forbes со ссылкой на копию заявления, имеющуюся в распоряжении редакции.

Наталья Потанина требует признать акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco и ряд других активов общим имуществом супругов и разделить их. Кроме того, она намерена взыскать за причитающуюся ей долю денежную компенсацию. В общей сложности речь идет о сумме в 849,2 миллиарда рублей (почти 15 миллиардов долларов), сообщает Lenta.ru.

Представитель Потаниной сообщил журналистам, что причиной подачи иска стал отказ суда разделить акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин.

В решении указывалось, что акции напрямую не принадлежат бизнесмену, однако всеми признается, что он является бенефициарным собственником этих бумаг.

Владимир и Наталья Потанины поженились в 1983 году. Через 30 лет бизнесмен подал на развод, иск был удовлетворен в начале 2014 года. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы принял решение о разделе имущества: бывшая жена  получила три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсацию за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. Акции «Норникеля» и «Интерроса» суд делить отказался. Потанина оспорила этот вердикт в Верховном суде.

Там постановление частично отменили, дело было направлено на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, что недавно высокий суд Лондона утвердил решение о выплате £453 млн ($585 млн) бывшей жене российского миллиардера Фрахада Ахмедова.

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А.А.

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