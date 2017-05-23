Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом, самолет президента приземлился в московском аэропорту Внуково-2, его встречал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и представители обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.

Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая. Как сообщили в филиппинском МИД, целью его визита в Россию станет укрепление двусторонних связей между государствами.

Встреча филиппинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 25 мая, сообщили в пресс-службе Кремля. "Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении пресс-службы. По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

В Кремле также добавили, что в ходе встречи предполагается обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

Ранее министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что РФ и Филиппины в ходе визита Дутерте намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны. Сам Дутерте в преддверии своего визита в РФ рассказал в интервью российским СМИ о том, что центральными в ходе его поездки станут вопросы безопасности и обороны. Надеется филиппинский лидер, в частности, на поставки вооружений из РФ.

Президент России Владимир Путин пригласил Дутерте приехать с визитом в ходе встречи на саммите АТЭС в Перу, который прошел в ноябре минувшего года.

РИА Новости