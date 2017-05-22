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Россия

Медведев встретится с Эрдоганом и обсудит отношения России и Турции 22.05.2017 06:10

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул в понедельник встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", — сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Кроме того на полях саммита у главы российского правительства запланированы встречи с президентом Молдавии Игорем Додном и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

РИА Новости

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