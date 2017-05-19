USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Россия

Стала известна кандидатура нового посла России в Турции 19.05.2017 09:28

Комитет Государственной думы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Алексея Ерхова на пост посла в Турции.

Об этом сообщили источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакса, знакомые с ходом закрытого заседания комитета.

По Конституции России, президент назначает и отзывает послов «после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания».

Кандидатуру Ерхова еще предстоит одобрить на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.

Стрелявший был ликвидирован службой безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Ф.Багирова

293количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНООбвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО«Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по нейБелла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТОБеспрецедентный случай: Тогрул Аскеров попался на допинге из-за того, что съел экзотический фруктCтало известно, какую должность займет самый сексуальный экс-министр Армении - ФОТО - ВИДЕО«Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл второе золото для Турции и поднял флаг Азербайджана – ФОТОВ Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилейДни открытых дверей в музеях: спешите соприкоснуться с историейФаик Гараев: «Свою премию я отдам нашим молодым тренерам»

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 мая10:09 Оговорка дня: Комментатор спутал Малайзию с Масаллы - ВИДЕО09:58 Покер Кейна помог «Тоттенхему» разгромить «Лестер» - ФОТО - ВИДЕО09:54 Игбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - Источник09:51 Как выглядит повзрослевшая дочь Моники Беллуччи? – ФОТО09:43 Эрдоган: Турция не позволит топтать достоинство народа09:28 Стала известна кандидатура нового посла России в Турции09:22 В день закрытия Исламиады электропоезда будут перевозить пассажиров бесплатно09:06 В штате Вашингтон две женщины и ребенок упали с колеса обозрения - ФОТО08:00 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «охотой на ведьм»07:00 Знаменитые люди Азербайджана в фотопроекте «Почему я выбираю келагаи» - ФОТО06:55 В сирийском Дераа после в результате обстрела боевиков погибли пять детей06:10 Ученые рассказали, кто сильнее всего пострадает от повышения уровня моря05:40 В Каракасе в ходе столкновений свыше 50 человек получили ранения05:34 Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта05:12 Информатор Wikileaks Мэннинг впервые показала свое фото после смены пола