Комитет Государственной думы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Алексея Ерхова на пост посла в Турции.

Об этом сообщили источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакса, знакомые с ходом закрытого заседания комитета.

По Конституции России, президент назначает и отзывает послов «после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания».

Кандидатуру Ерхова еще предстоит одобрить на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.

Стрелявший был ликвидирован службой безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Ф.Багирова