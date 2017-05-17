Российский лидер «посетовал», что глава МИД РФ не выдал полученную информацию ни президенту, ни спецслужбам.

Президент России Владимир Путин назвал политической шизофренией скандал, который разгорелся в США после визита главы российского МИД Сергея Лаврова.

По словам главы государства, ничем другим невозможно объяснить сведения о том, что Дональд Трамп выдал некую «секретную информацию» в общении с дипломатом.

Кроме того, президент пошутил, что сделает выговор Лаврову за то, что он не выдал этих «секретов» российской стороне.

— Надо сделать замечание, потому что он этими секретами не поделился — ни со мной, ни со спецслужбами, а это очень плохо, — отметил Владимир Путин.

Ранее Лайф сообщал, что, по версии американских СМИ, Трамп рассказал Лаврову о планах боевиков устроить теракт в самолёте. По предварительным данным, эти разведданные были предоставлены Вашингтону Израилем.

Напомним, ранее президент США заявил, что »имеет полное право» делиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сведениями, касающимися борьбы с терроризмом.

Life.ru