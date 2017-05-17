Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что на текущей неделе будет подготовлен весь пакет документов для снятия ограничений России в отношении Турции.

«Я думаю, что на этой неделе все договоренности будут зафиксированы. Те договоренности, которые здесь (в Сочи — прим.) с Эрдоганом были озвучены, они сейчас на бумаге фиксируются, почти на 99% они зафиксированы, стилистические есть нюансы», — сказал Дворкович журналистам.

Он отметил, что правительство также готовит проекты соответствующих актов.

«Проекты актов в высокой степени готовности, как только протокол подпишем, сразу, я думаю, начнется отмена ограничений», — добавил вице-премьер.

РИА Новости