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В Украине заблокировали доступ к «Одноклассники», «Яндексу» и «ВКонтакте» 16.05.2017 12:12

В Украине закрыли доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс».

Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что заблокированы все сервисы «Яндекса», но поисковик продолжит работать.

Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Самим Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться.

Также под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Lenta.Ru

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