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Маккейн прокомментировал статью о передаче Трампом секретных данных Лаврову 16.05.2017 08:00

Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президенту США не стоит раскрывать секретную информацию, но отмечает, что такое право у главы государства все же есть.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право", — сказал Маккейн газете Washington Post.

Washington Post ранее заявила со ссылкой на анонимные источники, что президент Дональд Трамп раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе. Белый дом назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.

РИА Новости

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