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Россия

При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека 16.05.2017 15:28

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Волгограде.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области, в результате взрыва обрушился один подъезд.

"Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы", - сказал собеседник агентства. 

По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены пять человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф.

На месте происшествия по адресу Университетский проспект, 60 работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов, выставлено оцепление. По данным экстренных служб, разрушены около 10 квартир.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при проведении ремонтных работ. "Газовые службы проводили ремонтные работы газовой системы. Предположительно, произошла утечка газа, после чего он взорвался", - сказал источник в экстренных службах. 

На место происшествия выехали губернатор Андрей Бочаров и глава города Андрей Косолапов, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации. "Вызов поступил в 13.09 по мск. Первая бригада медиков прибыла на место в 13.16. Сейчас там работают 10 бригад медиков", - уточнили в пресс-службе.

ТАСС

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