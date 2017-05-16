Президент США Дональд Трамп во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, которые состоялись на прошлой неделе в Вашингтоне, мог поделиться совершенно секретной информацией, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

По их мнению, раскрытие этих данных американским президентом «поставило под угрозу важнейший источник информации» о террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта».

Чиновники подчеркивают, что раскрытая Трампом информация была предоставлена партнером США через механизм обмена данными, который считается настолько чувствительным, что секретные детали были скрыты от союзников и жестко ограничены даже внутри правительства США.

При этом отмечается, что партнер США не давал разрешения делиться этими материалами с Россией. По словам чиновников, предоставив информацию Лаврову, Трамп подверг риску сотрудничество с партнером, который имеет прямой доступ к внутренним делам ИГИЛ.

Gazeta.ru