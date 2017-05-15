Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший план по снятию санкций с России, заявил, что ему запрещен въезд на территорию Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, он не смог прибыть на заседание Рады из-за того, что его три загранпаспорта были аннулированы. Он сообщил, что находится в США.

«Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил информацию от миграционной службы, от пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех загранпаспортов», — сказал депутат.

Артеменко добавил, что «с другой стороны он понимает, что такой статус не может продолжаться долго, потому что уже идет судебное рассмотрение его жалоб и заявлений», которые были поданы как в Украине, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко лишил Артеменко гражданства.

Gazeta.ru