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Россия

Действия КНДР угрожают России, заявили в Белом доме 15.05.2017 23:13

США считают, что КНДР угрожает их союзникам, а также РФ и КНР, и призывают повлиять на Пхеньян с помощью санкций, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров", — сказал Спайсер.

РИА Новости

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