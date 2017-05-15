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Россия

Пушков: отношения России и США нереально строить «с чистого листа» 15.05.2017 05:46

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона нереально строить «с чистого листа».

«У России и США сложная история отношений. Нереально их строить с чистого листа», — написал он в своем микроблоге в твиттере.

При этом Пушков добавил: «Но не надо строить и с грязного, испорченного администрацией Обамы».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что для американского народа и других стран «не полезно», чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном оставались на низком уровне.

Gazeta.ru

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