Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона нереально строить «с чистого листа».

«У России и США сложная история отношений. Нереально их строить с чистого листа», — написал он в своем микроблоге в твиттере.

При этом Пушков добавил: «Но не надо строить и с грязного, испорченного администрацией Обамы».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что для американского народа и других стран «не полезно», чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном оставались на низком уровне.

Gazeta.ru