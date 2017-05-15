Верховный суд РФ в понедельник рассмотрит просьбу Минюста ликвидировать Всероссийский азербайджанский конгресс.

В иске ведомство указало, что в ходе проверки организации вскрылся ряд существенных нарушений. При этом министерство неоднократно просило конгресс исправить допущенные ошибки, но тот игнорировал требования.

Представитель Минюста отметил РИА Новости, что последний срок, выделенный на приведение работы Всероссийского азербайджанского конгресса в порядок, истек еще 17 октября 2016 года.

Минюст уточнил, что обратился в суд из-за нарушения требований к уставу организации, отсутствия информации о характере деятельности конгресса, а также несоблюдения требований о периодичности проведения президиума.

Следует отметить, что, несмотря на столь строгую формулировку, речь идет всего лишь о незначительных технических недоработках в деятельности огромной организации, охватывающей более 70 российских регионов и основы которой были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Советник президента ВАК, член президиума Конгресса Камран Рустамов в интервью 1news.az заявил, что ВАК никогда не допускал никаких правонарушений, каких-либо серьезных ошибок в своей работе, всегда действуя строго в рамках закона, и наличие мелких недочетов не является основанием для упразднения организации.

Как стало известно 1news.az, заседание суда по этому делу уже проходит.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

Это массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

Среди главнейших задач конгресса – содействие укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитию и углублению социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана.

В сфере постоянно внимания Конгресса – сохранение культуры, языка, национальной самобытности и традиций азербайджанцев. ВАК содействует широким связям диаспоры с исторической родиной – Азербайджаном.

Конгресс оказывает прибывшим в последнее время соотечественникам помощь для гармоничной адаптации к культуре и традициям России, к местным законам, условиям и порядкам жизнеустройства.

Конгресс уделяет самое серьезное внимание проблемам защиты прав и социальных интересов азербайджанцев России, удовлетворению их этнокультурных потребностей.

Среди приоритетных задач Конгресса – сотрудничество с другими диаспорными организациями на территории Российской Федерации, координация деятельности и активное взаимодействие с международными азербайджанскими организациями.

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