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В Москве скончался известный азербайджанский писатель и ученый 15.05.2017 02:16

В Москве скончался известный азербайджанский писатель и ученый, востоковед Абдул Гусейнов.

Как передает АПА, А.Гусейнов скончался на 92-ом году жизни.

Гусейнов Абдул Анбия оглу родился 27 октября 1925 года в Баку. А.Гусейнов - автор семи монографий, свыше 20 исторических повестей и романов, в числе которых «Арзамасская дева», «Бросок на Юг», «Землепашец на троне», «Мы родом из Баку», «Салахаддин», «Сокровище Мустафы хана» и др.

Работы Абдула Анбиевича переведены на английский, испанский, немецкий, французский и другие языки, издавались в арабских странах, Болгарии, Германии, Иране, Монголии, Туркмении и Турции. Особое место в творчестве А.Гусейнова занимала опубликованная в Москве и Баку  книга "100 знаменитых азербайджанцев ХХ века".

А.Гусейнов являлся почетным членом Союза писателей Азербайджана, а также членом центрального совета Всероссийского Азербайджанского Конгресса и совета Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России.

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