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Россия

Лавров рассказал о взаимопонимании России и США по Сирии 15.05.2017 01:11

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон имеют взаимопонимание в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Об этом он заявил в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале, сообщается на сайте МИД России.

Он отметил, что речь идет о том, что и Россия, и США вместе с другими крупными «игроками» на Ближнем Востоке воздействовали на различные стороны в Сирии, побуждая их к тому, чтобы они «добросовестно отнеслись к выполнению резолюции СБ ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов».

«В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике, учитывая, что «на земле» в Сирии много «игроков»: прежде всего, сами сирийские стороны, ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра», те, кто с ней сотрудничает», — заявил Лавров.

По его словам, в центре его бесед с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом была инициатива о создании в Сирии зон деэскалации.

«Как вы знаете, в развитие этой договоренности мы несколько дней назад на встрече в Астане согласовали с Турцией, Ираном, правительством Сирии и вооруженной оппозицией меморандум, который устанавливает такие зоны для начала в четырех районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена и на остальную территорию Сирии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что последовательность Трампа в отношении развития отношений с Россией никогда не нарушалась.

Gazeta.ru

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