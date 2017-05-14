Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили ситуацию на Корейском полуострове и выразили обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР, передает «Газета.Ru».
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, достаточно подробно поговорили по ситуации на Корейском полуострове, была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что запущенная КНДР баллистическая ракета упала недалеко от территории Приморского края.
Дмитрий Песков посоветовал уточнить у Минобороны данную информацию.