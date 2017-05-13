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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТО 13.05.2017 18:39

Французский скандально известный сатирический журнал Charlie Hebdo разразился целой серией достаточно жестких карикатур на тему преследования геев в Чечне, после ряда публикаций в СМИ.

Как сообщает «Московский Комсомолец», героем карикатур стал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сами рисунки появились еще в апреле, но сейчас на них обратили внимание российские СМИ и соцсети.

Серия карикатур называется «Охота на геев в Чечне». На одной из них связанному человеку что-то заливают в раскрасневшееся ухо. Подпись к рисунку гласит: «Фанатам Фредди Меркьюри – расплавленный свинец в уши». На другой карикатуре изображен человек привязанный к столбу и держащий перед собой книгу, сквозь которую пролетает пуля. Рисунок имеет подпись: «Читатели Пруста будут расстреляны». 

Есть также рисунки, на которых человек с внешностью жителя Кавказа распиливает радугу, являющуюся символом ЛГБТ-движения, такой же человек стреляет по летящему гею в балетной пачке. Под рисунком бредущих мужчин с внешностью жителей Кавказа, одетых в розовые балетные пачки написано: «Геи будут депортированы».

Есть и рисунок с оскорбительного содержания, под которым в подписи упоминается глава Чечни Рамзан Кадыров.

О реакции руководства республики на эти карикатуры пока ничего неизвестно. В соцсетях высказывается разное мнение по поводу рисунков, в том числе выражается беспокойство за жизнь и здоровье авторов карикатур.

Напомним, что тема преследования геев в Чечне получила развитие после публикаций «Новой газеты». Руководство республики обвиняет журналистов в распространении непроверенной информации, отрицает приведенные там факты, как и само наличие лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

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