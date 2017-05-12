Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой. Содержимое бочек проходило по документам как «дорогостоящее химическое сырье».

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на сайт МВД России.

Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено в общей сложности около 1 млрд рублей ($17,5 млн). После этого у банков были отозваны лицензии.

Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена ведомство не называет.

Всего за 2016 год из России за рубеж было незаконно выведено 190 млрд рублей ($3,3 млрд) против 600 млрд рублей ($10,5 млрд) годом ранее, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, несмотря на успехи борьбы с этим явлением, постоянно появляются новые, «более дерзкие схемы» вывода средств.

1news.az