Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные в ходе будущих учений «Запад-2017» отработают нападение на Литву и Польшу.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Лига.Net.

«Цель российских учений — проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши", — заявил Турчинов.

По его словам, одним из приоритетов Кремля является восстановление границ России в рамках СССР.

«На это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики», — добавил Турчинов, пояснив, что попытка вернуть в орбиту Украину «забуксовала».

Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседним государствам, не предъявляя при этом никаких доказательств. Тот же Турчинов в конце апреля говорил, что учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы.

Совместные учения российских и белорусских военных «Запад-2017» пройдут в сентябре на нескольких полигонах Союзного государства. При разработке сценария учений будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ обеих стран.

1news.az