Мероприятие, посвященное 94-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось накануне в посольстве Азербайджана в России.

Как передает 1news.az, на посольском приеме в Москве корреспондент «Вестника Кавказа» пообщался с теми, кто лично знал Гейдара Алиева.

В частности, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал: «Мне посчастливилось встречаться с Гейдаром Алиевичем не раз. В сегодняшнем моем статусе как председателя Исполкома СНГ для меня, конечно, важно отметить, что Гейдар Алиевич был интернационалистом. Он высоко ценил дружбу народов, входивших в состав СССР, взаимодействие и сотрудничество. В своей практической деятельности он всегда выступал за сохранение и укрепление дружбы стран народов Содружества. Эти заветы сегодня продолжает его сын, нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдарович Алиев. Мне очень приятно отметить, что Азербайджан является активным участником экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ. С участием азербайджанских представителей и на азербайджанской земле проводится много гуманитарных мероприятий, направленных на сохранение связей в сфере образования, молодежной политики».

Сергей Лебедев акцентировал внимание на том, что в этом году азербайджанский город Гянджа является культурной столицей СНГ: «Там проводится много мероприятий в культурной сфере. Туда приезжают представители культуры, образования, науки и других стран СНГ. Я глубоко убежден, что заветы Гейдара Алиева о сохранении дружбы и сотрудничества народов постсоветского пространства, будут претворяться в жизнь и далее».

При этом председатель Исполкома СНГ как участник многих встреч на высшем уровне подчеркнул, что все лидеры стран Содружества заинтересованы в мирном и скорейшем урегулировании карабахской проблемы с учетом интересов народов обеих стран: «Мы глубоко убеждены, что это отвечало бы интересам и народа Азербайджана, и народа Армении. Лидеры наших стран прилагают все усилия, чтобы содействовать решению данного вопроса. Об этом говорит недавняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении. Есть и другие шаги, направленные на скорейшее мирное урегулирование этой проблемы. Я очень надеюсь на то, что все эти общие усилия приведут к желаемым результатам».

В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что Гейдар Алиев сыграл основополагающую роль в становлении СССР и развитии российско-азербайджанских отношений: «Мудрый руководитель Гейдар Алиев вернулся во власть в самый трудный момент, когда было брожение умов, смена руководства, запрещение Коммунистической партии, все опасались волнений, гражданской войны. Он приходил на мои концерты, мы разговаривали за чаем. Я, честно говоря, завидовал моим коллегам, Муслиму Магомаеву и другим, что у них такой руководитель - мудрый, понимающий культуру, понимающий искусство, оберегающий патриотизм. Гейдар Алиев передал это все своему замечательному сыну Ильхаму, который продолжает руководить народом и страной, как ему завещал отец».

Оценивая современное развитие Азербайджана, Кобзон сказал: «У них есть удивительное качество: они не научились воровать, поэтому строят. Каждый раз, когда я приезжаю в Азербайджан, вижу, как он растет, причем нефтяные реки текут не в карманы олигархов, а вливаются в народ и страну. Я очень рад и горжусь тем, что такая страна, как Азербайджан, развивается бурно и стремительно».

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев заявил, что масштабы любой личности становятся очевидными по прошествии времени: «Гейдар Алиев удивителен тем, что масштабы его личности только увеличиваются. Дело, которое он творил всю жизнь, которому он отдал себя без остатка в совершенно разные эпохи, в совершенно разных обстоятельствах, в совершенно разных ипостасях и качествах, живет в современном Азербайджане, продолжается его преемниками, нынешним Президентом, всем государственным руководством Азербайджана. Страна развивается на удивление стабильно, поступательно. Это непросто в нынешних сложных геополитических обстоятельствах. У Азербайджана, к сожалению, как и у России, много недоброжелателей во внешнем мире. Могу судить об этом по тем дискуссиям, которые периодически разворачиваются вокруг Азербайджана на площадке ПАСЕ, ПА ОБСЕ, других структур подобного рода. Но современный Азербайджан сохраняет свое достоинство, не дает посягать на собственный суверенитет, то есть продолжает линию, которая закладывалась Гейдаром Алиевым, которая сейчас доказывает свою адекватность и свое соответствие национальным интересам».

Косачев признал, что лично не был знаком с Гейдаром Алиевым, но «если бы такая встреча могла состояться, он бы очень многому мог научить меня и многих российских политиков».

Ялчин Алиев