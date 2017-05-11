Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев появился на презентации книги Владимира Константинова «Пройти свой путь» в Москве с разбитым лицом.

По словам телеведущего, он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле(Крым). «Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — отметил ведущий.



Киселев пояснил, что «проехался лицом по гравию», когда споткнулся во время посадки маслин.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он.

Киселев в шутку отметил, что женщины видят в мужчине со шрамами «победителя в схватке».

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru