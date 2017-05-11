Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в Интернете и урегулировании похожих на средства массовой информации сервисов.

Об этом говорится в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», текст которой доступен на сайте Кремля.

В течение шести месяцев кабинету министров предстоит заняться поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на на них сервисов.

Под ними подразумеваются социальные сети, а также новостные агрегаторы, интернет-телевидение, мессенджеры и «сайт сети Интернет».

В документе говорится о том, что эти меры вызваны необходимостью «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

В указе также предлагается ввести меры, запрещающие анонимность в Интернете и «безответственность и безнаказанность» пользователи Сети. Одновременно с этим планируется создание системы, которая гарантировала бы безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

К 1 октября 2017 года должны быть разработаны меры, которые позволят государственным органам перейти на отечественные средства шифрования, а также введена система защиты российской инфраструктуры от хакерских атак.

mk.ru