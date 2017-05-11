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В России расстреляли армян из-за 17 долларов 11.05.2017 16:18

7 мая в поселке Мехзавод Самарской области РФ произошла перестрелка между уроженцами Армении и местными жителями, сообщило местное издание «Волга Ньюс».

«По предварительным данным, трое уроженцев Республики Армения повздорили с тремя молодыми людьми из-за 1000 рублей ($17). В результате чего последние открыли огонь и ранили своих оппонентов.

Вечером того же дня молодые люди приехали в больницу имени Середавина. Двоим из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой, а третий, не приходя в сознание, скончался от проникающего огнестрельного ранения грудной клетки», - сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, объявлены в розыск.

А.А.

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