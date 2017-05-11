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Россия

Юнкер заявил о необходимости восстановления отношений с Россией 11.05.2017 01:24

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает необходимым восстановление отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом он заявил в интервью румынской газете Adevarul, передает ТАСС.

«Наши отношения с Россией уже не те, какими были, и не те, какими мы хотели бы их видеть. Но даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать», — сказал Юнкер.

По словам главы ЕК, аспекты, которые привели к разногласиям ЕС и России, «хорошо известны». Он отметил, что, несмотря на это, каналы коммуникаций ЕС и России должны оставаться открытыми.

«Я убежден, что существует общая заинтересованность в улучшении наших отношений. Сегодняшний мир, вне всякого сомнения, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации — как в отношении экономики и безопасности, так и в геополитической перспективе», — заявил он.

В январе Юнкер заявил, что в ЕС считают преждевременным ставить вопрос об отмене санкций в отношении России.

Gazeta.ru

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