Белый дом не считает нужным назначать спецпрокурора по расследованию предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, заявила на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не думаем, что это необходимо", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, называя их бездоказательными и голословными. "Утечки" в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа якобы постоянно общались с российскими представителями, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

РИА Новости