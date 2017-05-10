Глава МИД России на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что президенты России и США встретятся в июле этого года на саммите G20 в Германии.

По словам Лаврова, Путин и Трамп в телефонном разговоре подтвердили, что будут встречаться на полях саммита двадцатки. На переговорах Лаврова с госсекретарем США Тиллерсоном речь шла, в том числе, о том, как РФ и США могут продвинуться по некоторым пунктам повестки дня, например, по Сирии.

Команду Дональда Трампа Лавров назвал людьми дела, которые хотят договариваться. По его мнению, в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном свободен от идеологизированности, которая была характера для предыдущей администрации США во главе с Бараком Обамой.

"Вести"