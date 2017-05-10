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Посетители Московского зоопарка с «птичьими» фамилиями получат скидку 10.05.2017 09:06

Московский зоопарк даст скидку 40% посетителям, чьи фамилии связаны с птицами, сообщается на официальном портале мэра Москвы в среду.

"С 17 по 21 мая в Московском зоопарке пройдет необычная акция. Посетители с фамилиями, которые связаны с птицами, смогут купить входной билет с 40-процентной скидкой. По вечерам в эти же дни гости зоосада смогут наблюдать за тем, как в небо запускают голубей", — говорится в сообщении.

Как рассказали на портале, чтобы получить скидку, нужно показать кассиру паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Например, купить билет в зоопарк почти в два раза дешевле смогут жители столицы с фамилиями Птицын, Соколов или Воробьев. Кассиры будут фиксировать данные о каждом участнике акции. Самую популярную "птичью" фамилию опубликуют на сайте зоопарка.

Акция приурочена к выставке "Голуби Московского зоопарка", где посетители увидят более 20 отечественных и зарубежных пород домашних голубей. Здесь впервые покажут узбекского космоногого голубя породы капкан-чинны.

РИА Новости

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