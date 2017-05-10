USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Россия

Белый дом подтвердил, что у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией 10.05.2017 05:10

Президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку не имеет с ней ни бизнеса, не контактов, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

На брифинге журналисты поинтересовались готовностью Белого дома сотрудничать с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил о необходимости провести расследование деловых связей Трампа с РФ.

"Безусловно, президент знает о сделанном сегодня предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование", — сказал Спайсер.

Представитель Белого дома отметил, что глава государства уже попросил "крупную юридическую фирму в Вашингтоне направить заказное письмо сенатору Грэму по поводу того, что у него нет связей с Россией", — отметил Спайсер.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.

РИА Новости

211количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ходе проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации - ФОТОДвойник Лионеля Месси задержан в Иране - ФОТОСегодня состоится первый полуфинал «Евровидения-2017», в котором выступит Dihaj - ВИДЕОГлавные звезды сериала «Cesur ve Güzel» разругались на съемках – ФОТО95-летний ветеран Александр Гритченко: «Нигде с такой заботой не относятся к ветеранам ВОВ, как в Азербайджане»Рамиль Ахмед поднял 1005 кг и покорил Нахчыван – ФОТО9 мая – День победы над нацизмом!Футболисты мадридского «Реала» поиздевались над бывшим наставником «Габалы»День Победы в Баку: у Мемориала воинской славы вспоминают героев Великой Отечественной войны – ФОТОДжанлука Вакки: «До скорой встречи, Баку!» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая06:00 Правозащитники сообщили о 44 погибших в ходе протестов в Венесуэле05:42 Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин05:10 Белый дом подтвердил, что у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией04:38 В США пытались ограбить особняк рэпера 50 Cent04:15 Трамп уволил главу ФБР03:44 В Грузии при обрушении на шахте погибли четыре человека03:12 Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции в отношении России02:41 Роберт Де Ниро назвал политику Трампа «дерьмом»02:10 В США подали в суд на администрацию Трампа за ракетный удар по Сирии01:39 Асад выступил против принижения роли СССР в победе во Второй мировой войне01:14 Dihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕО01:00 «Ювентус» победил «Монако» в Турине и вышел в финал Лиги чемпионов - ФОТО - ВИДЕО00:49 Полуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕО00:19 В хранилище радиоактивных материалов в США объявлено ЧП00:06 Сегодня 94-я годовщина со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева