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Россия

СМИ: в России предложили ввести налог на малодетность 10.05.2017 15:45

Владимиру Путину представили концепцию законопроекта «О статусе многодетных семей».

Документ, помимо прочего, предлагает обложить налогом малодетные семьи.

Автором концепции выступил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, многодетные семьи в России нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому воспитание детей в таких семьях стоит приравнять к трудовой деятельности со стажем. Кроме того, Крупнов предлагает наделить многодетные семьи правом на бесплатное получение земельных участков с коммуникациями.

При этом, пишут «Известия», все многодетные семьи должны быть поделены на категории, что позволит более точно распределить ежемесечные суммы денежных выплат. Так, 25 тысяч рублей предлагается выделять семьям с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью и 100 тысяч рублей тем, у кого восемь и более детей. Поддержка может оказываться и в виде конкретных вещей и услуг — музыкальных инструментов, турпутевок и т.п.

Помимо этого, в проекте закона прописано предложение ввести налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком). Его размер пока не определен.

НТВ

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