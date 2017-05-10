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Россия

Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции в отношении России 10.05.2017 03:12

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что призвала Евросоюз удерживать санкции в отношении России.

"Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия в Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям", — сказала она на встрече во вторник.

В своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН 3 февраля (Хейли возглавила постпредство США при ООН в январе 2017 года) она осудила "агрессивные действия России" в отношении Украины и заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, "пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".

РИА Новости

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