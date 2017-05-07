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Россия

Лавров: Москва не будет вмешиваться в дискуссии о России среди стран ЕС 07.05.2017 09:00

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир» заявил, что тенденция к отказу Евросоюза от политизированных и идеологизированных подходов в отношениях с Россией постепенно укрепляется.

Министр отметил, что ситуация, при которой «политику, политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран и граждан» является ненормальной.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент укрепляется тенденция к отказу от подобной «аномалии».

«Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявил, что Киев уклоняется от контактов с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР» в рамках минских соглашений, однако санкции за их невыполнение ЕС вводит только в отношении России.

Gazeta.ru

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