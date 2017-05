WikiLeaks заявила, что нашла «российский след» в утечке писем штаба Макрона.

Организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

"#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL