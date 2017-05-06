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Россия

Меркель рассказала о двойной стратегии НАТО в отношении России 06.05.2017 22:22

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне изменения сферы безопасности в Европе, сообщает Deutsche Welle.

В еженедельном видеообращении она отметила, что присоединение Крыма к России и военный конфликт в Донбассе вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии.

«Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не обрывать переговорного контакта с Россией», — подчеркнула Меркель

Тем не менее, по словам канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировало на происходящее и направило войска в страны Балтии.

Она добавила, что все меры принимаются так, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО — Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО — Россия.

2 мая Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Российский лидер поблагодарил канцлера за визит. Меркель выразила надежду, что ЕС снимет санкции с России в случае выполнения минских договоренностей по Украине.

Gazeta.ru

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