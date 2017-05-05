USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Россия

Кадыров пообещал помочь проверке притеснений геев в Чечне 05.05.2017 20:23

Чиновники и правоохранители Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что никаких официальных заявлений о подобных притеснениях не поступало.

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами», - сказал Кадыров.

Он при этом вновь напомнил о своей позиции по вопросу гомосексуализма.

«Подобное явление не характерно для чеченского народа... Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми. У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе», - заявил глава региона.

Mk.ru

898количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ответственность за смерть матери двоих детей: Что ждет несовершеннолетнего сына бизнесмена? - ФОТОНазвана предварительная причина смерти мальчика, скончавшегося в Азербайджане во время обрезанияНазваны нерабочие дни в июне - КАЛЕНДАРЬАкула атаковала порноактрису во время подводной фотосессии – ВИДЕОФахрия Эвджен отказалась от свадьбы в день своего рождения – ФОТОИванка Трамп танцует на кухне со своими детьми после работы – ВИДЕОРаботы азербайджанской художницы покорили парижскую аудиторию – ФОТОФархад Ашурбейли: «Почему в каждом уголке планеты едят пиццу, но не знают об азербайджанских кутабах?» - ФОТОРумия Агаева: «Каждый раз, когда исполняла эротические сцены, казалось, что сейчас в меня полетит помидор…» - ФОТОСтарший вице-президент flydubai Джейхун Эфенди: «Более 70% пассажиров flydubai, прилетающих в Баку, также посещают Габалу»

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 мая21:41 В Африке появилось новое смертельное заболевание21:25 Мехрибан Алиева: «Азербайджан - одна из немногих стран, являющихся членом как СЕ, так и ОИС» - ФОТО20:52 Могерини: США теряют лидерство в решении некоторых мировых проблем20:30 Президент Азербайджана и первая леди встретились с вице-президентом Болгарии - ФОТО20:23 Кадыров пообещал помочь проверке притеснений геев в Чечне20:07 Минобороны Азербайджана: Предотвращена попытка Армении провести широкомасштабную провокацию19:49 ФИФА отменила дисквалификацию Месси19:44 Рустам Керимов выступил на фестивале San-Remo Junior - ФОТО19:40 В США при заходе на посадку разбился грузовой самолет19:17 В программе Təməl обсудили динамику развития образовательной сферы – ВИДЕО19:04 Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие в зарубежных офисах18:53 Абульфас Гараев о значении туризма для пропаганды национальных традиций, культуры18:52 Гурбан Гурбанов: «Мы сделали «Золотой дубль», и это всё, что имеет значение сейчас»18:46 Институт права и прав человека НАНА провел конференцию памяти Гейдара Алиева – ФОТО18:44 Абульфас Гараев: Оккупация – один из серьезных факторов, негативно влияющих на развитие туризма