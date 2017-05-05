Чиновники и правоохранители Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что никаких официальных заявлений о подобных притеснениях не поступало.

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами», - сказал Кадыров.

Он при этом вновь напомнил о своей позиции по вопросу гомосексуализма.

«Подобное явление не характерно для чеченского народа... Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми. У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе», - заявил глава региона.

Mk.ru