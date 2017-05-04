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Россия

Осужденный в Армении Пермяков будет отбывать наказание в России 04.05.2017 23:22

Осужденный в Армении пожизненно за убийство семи человек военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России. В Минюсте Армении также опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.

Как сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда, суд признал подлежащим исполнению на территории РФ приговор суда Армении в отношении Валерия Пермякова. Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.

23 августа 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.

Шесть человек из семьи Аветисян были убиты в Гюмри 12 января 2015 года. Раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков, который признал себя виновным и раскаялся.

Vesti.ru

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