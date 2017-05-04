Вертолет марки Robinson, пропавший в лесах Башкирии, разбился в Белорецком районе.

Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского СК на транспорте Дмитрий Захаров. На борту были три человека, все они погибли.

«По данным следствия, вертолет потерпел крушение. Он находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя», — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что спасатели уже нашли место крушения по сигналу аварийного маяка.

Вертолет, отслеживавший ситуацию с лесными пожарами в Белорецком районе, в положенное время не вышел на связь. На борту находился пилот и двое лесопожарных.

«Все, кто находился на судне, погибли. Тела всех троих найдены на месте крушения вертолета. На место уже прибыли следователи и криминалисты, они осматривают место происшествия и выясняют причины аварии», — рассказал Захаров.

Следствие рассматривает четыре версии случившегося: техническая неисправность, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия. В момент, когда произошла катастрофа, в этой местности был густой туман, добавил представитель СК.

Стерлитамакская и Уфимская транспортные прокуратуры также проводят проверку.

Ранее сообщалось, что вертолет принадлежит частной компании «Лайт Эйр».