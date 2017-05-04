USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
Россия

В Пекине уровень загрязнения воздуха резко первысил безопасный показатель 04.05.2017 07:00

Уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в четверг превысил безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, в 21 раз, свидетельствуют данные министерства охраны окружающей среды КНР.

Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), составляет 25 микрограммов на кубический метр.

Согласно данным министерства охраны окружающей среды КНР по данным на 9.05 по местному времени (4.05 мск), концентрация вредных частиц PM2.5 в среднем по Пекину составила 533 микрограмма на кубический метр.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и "вернет Китаю голубое небо". По словам китайского премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе. Он добавил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство.

РИА Новости

146количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОБакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОАктриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОВ центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая08:00 Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров07:00 В Пекине уровень загрязнения воздуха резко первысил безопасный показатель06:10 Еще один депутат ранен в ходе протестов в Венесуэле05:48 Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе05:22 Работа WhatsApp практически восстановилась после сбоя05:10 Активные видеоигры полезны для памяти и здоровья мозга04:56 Трамп продолжит дискуссии с Нетаньяху и Аббасом04:32 Фестиваль воды «Баку-2017» подарил незабываемые моменты жителям Гарадагского района - ФОТО04:00 В Сомали телохранители председателя счетной палаты застрелили министра03:29 Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции02:57 Вирус иммунодефицита деактивировали у мышей02:23 В Мали девять миротворцев ООН получили ранения при обстреле лагеря миссии02:00 Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Джибути01:35 5 причин посетить «Тур Азербайджана»01:18 В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР о России