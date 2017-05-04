USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
Россия

В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР о России 04.05.2017 01:18

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявления главы ФБР Джеймса Коми про продолжение российского вмешательства в политические процессы в США.

"Это мнение ФБР", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, разделяет ли Белый дом мнение Коми.

Спайсер добавил, что американская администрация "полагается" на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". В то же время, Спайсер добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Отвечая на вопрос, разделяет ли Дональд Трамп мнение Коми о том, что Россия является "большой угрозой", Спайсер сказал, что "президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников (США)".

Ранее на слушаниях в сенате Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, назвав это "самой большой угрозой".

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

При этом никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. В Кремле назвали обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", подчеркнув, что ни одного факта подобного влияния так и не было предоставлено.

РИА Новости

109количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОБакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОАктриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОВ центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая01:35 5 причин посетить «Тур Азербайджана»01:18 В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР о России01:00 Состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности» - ФОТО00:45 Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу над «Монако» в первом матче 1/2 финала ЛЧ - ВИДЕО00:21 Нацполиция Украины подтвердила, что Интерпол прекратил розыск Януковича3 мая23:52 ФРС США не стала изменять базовую ставку23:25 «Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы - ВИДЕО23:03 В Иране в угольной шахте произошел взрыв, погиб 21 человек - ОБНОВЛЕНО22:42 Facebook наймет три тысячи сотрудников для отслеживания жестокого видео22:19 В Масаллах пятилетний мальчик скончался во время обрезания21:53 Трамп пообещал добиться мирной сделки между израильтянами и палестинцами21:25 В США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые - ФОТО21:08 В Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения великого лидера - ФОТО21:00 Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей20:38 Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына