Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявления главы ФБР Джеймса Коми про продолжение российского вмешательства в политические процессы в США.

"Это мнение ФБР", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, разделяет ли Белый дом мнение Коми.

Спайсер добавил, что американская администрация "полагается" на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". В то же время, Спайсер добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Отвечая на вопрос, разделяет ли Дональд Трамп мнение Коми о том, что Россия является "большой угрозой", Спайсер сказал, что "президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников (США)".

Ранее на слушаниях в сенате Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, назвав это "самой большой угрозой".

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

При этом никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. В Кремле назвали обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", подчеркнув, что ни одного факта подобного влияния так и не было предоставлено.

РИА Новости