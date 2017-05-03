Российский спецэкспортер вооружений - компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») обсуждает с турецкими партнерами ряд проектов по созданию перспективных образцов оружия.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров, сообщает ИТАР ТАСС.

«Министерство национальной обороны республики (Турция - прим.) интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия», - приводит его слова пресс-служба компании.

Гончаров добавил, что «Рособоронэкспорт» с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники.

В пресс-службе также сообщили, что компания выступает организатором единой российской экспозиции на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая.

А.А.