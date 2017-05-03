Россия и Турция договорились о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, введенные ранее ограничения сняты, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой.

«Вы спросили, когда можно будет сказать, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можно сказать сегодня», — ответил Путин на вопрос о сроках снятия ограничений.

Президент РФ добавил, что в ходе встречи были достигнуты договоренности о комплексном решении проблем, связанных с ограничениями.

«Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям», — сказал Путин.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

РИА Новости