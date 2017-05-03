Россия и Турция будут укреплять взаимодействие по линии своих министерств обороны и спецслужб, в том числе по антитеррору, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, он отметил, что "при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".

"Договорились укреплять взаимодействие на этом направлении по линии спецслужб и министерств обороны. В частности, продолжить практику регулярного проведения межведомственных консультаций по антитеррору", — сказал Путин.

РИА Новости