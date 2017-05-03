Переговоры президентов России и Турции начались с заминки, поскольку турецкая делегация не смогла сразу определиться с местами, на которые сядут ее представители. Российский лидер, глядя на это, пошутил: «Не хотят работать».

Переговоры проходят в госрезиденции президента России «Бочаров ручей». В зал переговоров зашли лидеры двух стран и члены делегации, однако не всем сразу удалось занять свои места, сообщает РИА Новости.

Президент России предложил подождать и, обращаясь к турецкому коллеге, в шутку сказал: «Не хотят твои работать». Через несколько секунд переговоры начались.

В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле.

Ожидается, что главы государств обсудят Сирию, «сверят часы» по актуальным международным вопросам, а также переговорят по поводу химического оружия.

Эльшан Рустамов, Г.Р.