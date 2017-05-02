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Россия

Путин провел телефонный разговор с Трампом 02.05.2017 23:34

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле.

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове".

Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Лидеры условились "наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы".

Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса.

"Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе", — пояснили в Кремле. Подчеркивается, что это создаст предпосылки к запуску реального урегулирования в Сирии.

По сообщению пресс-службы Кремля, беседа "носила деловой и конструктивный характер".

В Белом доме разговор президентов назвали "очень хорошим". По словам американской стороны, лидеры обсудили создание "безопасных зон деэскалации" для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом "по всему Ближнему Востоку" и то, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР".

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первые переговоры состоялись в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

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