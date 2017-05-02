Около 64% россиян хотят, чтобы в 2018 году Путин вновь был избран президентом России, 22% респондентов желали бы, чтобы его на этом посту сменил другой.

Такие данные получены в ходе опроса «Левада-центра».

Затруднились ответить 14% участников опроса.

При высокой явке действующий глава государства получил бы 48% голосов, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, сообщает «Коммерсант».

При этом лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по 3%.

Каждый пятый россиянин (19%) пока не определился, за кого именно отдать свой голос. Еще 10% не решили, пойдут ли они на выборы. А 13% точно уверены, что не будут голосовать.

Опрос проводился 31 марта - 3 апреля среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

izvestia.ru