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Россия

Минюст Армении обсуждает вопрос передачи осужденного Пермякова в Россию 02.05.2017 18:28

Министерство юстиции Армении обсуждает вопрос о месте отбывания наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в Гюмри семь членов семьи Аветисян, сообщает «Интерфакс».

«Валерий Пермяков осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания», - заявили агентству в министерстве юстиции Армении.

В свою очередь, адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян сообщил, что «теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию».

«Конкретных данных пока нет. Но может быть учтено обстоятельство, что при рассмотрении дела армянским судом он уже был осужден российским судом», — сказал адвокат.

По его словам, кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена, и сейчас должен быть окончательно решен вопрос о месте несения наказания.

Между тем, в министерстве юстиции опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Пермяков может быть обменян на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна, ставшего виновником крупного ДТП в «новой Москве», в результате которого в 2013 году погибли 18 человек.

Напомним, 23 августа 2016 года суд первой инстанции в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей. Пермяков признал себя виновным.

А.А.

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