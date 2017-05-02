Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина оказать влияние для соблюдения прав сексуальных меньшинств в Чечне.

«Я поговорила о том, что получила очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние, с тем чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — сказала Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.

РИА Новости