Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений». «Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10–11 мая», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, дипломаты кратко обменялись мнениями по поводу международной встречи по Сирии, которая пройдет в Астане 3–4 мая, отметили в российском ведомстве.

​Как ожидается, во встрече примет участие делегация сирийской оппозиции, которая пропустила предыдущий раунд переговоров.

РБК