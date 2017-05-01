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Самолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕО 01.05.2017 09:15

У некоторых пострадавших врачи подозревают серьёзные травмы позвоночника, у других — ушибы головы.

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом из России в Таиланд, совершил аварийную посадку в аэропорту Бангкока. Как стало известно Лайфу, при подлёте к тайской столице лайнер попал в серию больших воздушных ям, из-за чего несколько пассажиров получили серьёзные травмы.

Отмечается, что пассажиры, которые в момент ЧП оказались не пристёгнуты ремнями безопасности, вылетели из своих кресел и ударились о потолок в самолёте. Тяжелее других пострадали люди, находившиеся в проходах, — у некоторых из них, как говорят очевидцы, подозревают травмы позвоночника.

Также пассажиры рейса рассказали, что раненых оставили лежать на полу салона до момента прибытия врачей на борт, чтобы избежать усугубления полученных травм.

Сваливание самолёта — так правильнее называть попадание в воздушную яму — возникает, когда нарушается нормальное обтекание крыла воздушным потоком, что приводит к резкому падению подъёмной силы. Из-за этого у самолёта могут задраться нос или хвостовая часть, его может наклонить на бок, а то и ввести в штопор.

Life

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